В США первый штат принял закон о запрете TikTok
Законодатели штата Монтана, США, приняли закон о запрещении работы мобильного приложения TikTok
Об этом сообщает Reuters.
Законопроект, известный как SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в Монтане. При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, в случае нарушения запрета, будут оштрафованы.
Законопроект был направлен на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.
"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит на стол", – заявил представитель офиса губернатора Монтаны.
Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Однако чтобы сохранить возможность работы в США, компания уже работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.
- Напомним, в США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok , их могут использовать в целях шпионажа.
- По состоянию на 7 апреля ограничения против китайского приложения были приняты в 12 странах мира и этот список постоянно растет.
- В Украине также запущена инициатива запрета TikTok – петиция об этом размещена на сайте Президента 24 марта. На сегодняшний день ее подписали более 10 тыс человек, при необходимых – 25 тыс. человек.
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