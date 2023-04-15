Об этом сообщает Reuters.

Законопроект, известный как SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в Монтане. При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, в случае нарушения запрета, будут оштрафованы.

Законопроект был направлен на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит на стол", – заявил представитель офиса губернатора Монтаны.

Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Однако чтобы сохранить возможность работы в США, компания уже работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.