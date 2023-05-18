Об этом сообщил губернатор штата Монтана Грег Джианфорте.

Чтобы оградить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok", - написал губернатор.

Так, Монтана стала первым штатом США, полностью запретившим использование приложения.

Запрет должен вступить в силу 1 января – TikTok не сможет работать на территории Монтаны, а магазины приложений, такие как Apple App Store и Google Play Store, не разрешат загружать его в штате.



За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.