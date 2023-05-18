В США первый штат полностью запретил TikTok
Штат Монтана стал первым в США, где местные власти полностью запретили использование китайского приложения
Об этом сообщил губернатор штата Монтана Грег Джианфорте.
Чтобы оградить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok", - написал губернатор.
Так, Монтана стала первым штатом США, полностью запретившим использование приложения.
Запрет должен вступить в силу 1 января – TikTok не сможет работать на территории Монтаны, а магазины приложений, такие как Apple App Store и Google Play Store, не разрешат загружать его в штате.
За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.
- Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
- В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
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