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В США первый штат полностью запретил TikTok

18 мая, 2023 четверг
09:35
Технологии TikTok

Штат Монтана стал первым в США, где местные власти полностью запретили использование китайского приложения

Об этом сообщил губернатор штата Монтана Грег Джианфорте.

Чтобы оградить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok", - написал губернатор.

Так, Монтана стала первым штатом США, полностью запретившим использование приложения.

Запрет должен вступить в силу 1 января – TikTok не сможет работать на территории Монтаны, а магазины приложений, такие как Apple App Store и Google Play Store, не разрешат загружать его в штате.

За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.

  • Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
  • В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
Мир
США
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