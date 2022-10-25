В США озабочены углублением российско-иранского союза
В Государственном департаменте США обеспокоены ужесточением союза Ирана и России, который уже привел к снабжению боевых дронов-камикадзе
Об этом сообщает Alarabiya News .
Выступая на мероприятии по Ираку в Атлантическом совете, заместитель помощника госсекретаря по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито, оценила голосование страны в ООН об осуждении незаконной аннексии Россией украинских территорий.
Также Гавито упомянула о поставках Ираном боевых БПЛА для РФ.
"Мы озабочены углублением российско-иранского союза, о чем свидетельствуют недавние поставки иранских БПЛА, которые Россия использовала для уничтожения общественной инфраструктуры в Украине", - отметила дипломат США.
- 25 октября Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что его страна не останется безразличной, если будет доказано, что Россия использует их беспилотники в войне в Украине.
- Также 25 октября министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бенни Ганцом.
- У Израиля вызывает обеспокоенность близкое взаимодействие России и Ирана, в том числе поставки иранских беспилотников России.
- В издании Белорусский Гаюн заявил, что иранские дроны могут запускать из белорусской части чернобыльской зоны.
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