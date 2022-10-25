В США озабочены углублением российско-иранского союза

Об этом сообщает Alarabiya News .

Выступая на мероприятии по Ираку в Атлантическом совете, заместитель помощника госсекретаря по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито, оценила голосование страны в ООН об осуждении незаконной аннексии Россией украинских территорий.

Также Гавито упомянула о поставках Ираном боевых БПЛА для РФ.

"Мы озабочены углублением российско-иранского союза, о чем свидетельствуют недавние поставки иранских БПЛА, которые Россия использовала для уничтожения общественной инфраструктуры в Украине", - отметила дипломат США.

25 октября Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что его страна не останется безразличной, если будет доказано, что Россия использует их беспилотники в войне в Украине.

Также 25 октября министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бенни Ганцом.

У Израиля вызывает обеспокоенность близкое взаимодействие России и Ирана, в том числе поставки иранских беспилотников России.

В издании Белорусский Гаюн заявил, что иранские дроны могут запускать из белорусской части чернобыльской зоны.