В США оценили навыки украинских пилотов: им понадобится до четырех месяцев, чтобы овладеть F-16, – Игнат
В США состоялось тестирование украинских пилотов, которые будут овладевать самолетами F-16
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вопросы подготовки украинских пилотов для использования F-16, передает Укринформ .
"Оценивание происходило наших пилотов. Это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов. Сейчас у всех такой налет часов, сегодня все летчики в боевых условиях выполняют чрезвычайно трудные задачи, делают героические вещи на старой технике, кое-где вдвое старше самих пилотов…Наши американские партнеры пришли к выводу, что возможно и до четырех месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных летчиков, как у нас, просто переучить. Не научить, а переучить на другой тип самолета", – пояснил спикер.
По словам Игната, речь идет не только о навыках взлет-посадка, но и о ведении боевых действий, применении вооружения.
"У каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, каждый пилот по-разному будет иметь индивидуальную программу, кто-то скорее, кто-то позже, но летчики уже здесь готовятся, какие-то теоретические вещи изучают и делают, соответственно, огромные шаги. Не забывайте и об инженерах, о офицеров боевого управления", – подчеркнул Игнат, добавив, что использование F-16 может коренным образом изменить ситуацию на поле боя.
- Администрация президента Джо Байдена проинформировала союзников в Европе, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
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