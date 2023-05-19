В США оценили навыки украинских пилотов: им понадобится до четырех месяцев, чтобы овладеть F-16, – Игнат

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вопросы подготовки украинских пилотов для использования F-16, передает Укринформ .

"Оценивание происходило наших пилотов. Это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов. Сейчас у всех такой налет часов, сегодня все летчики в боевых условиях выполняют чрезвычайно трудные задачи, делают героические вещи на старой технике, кое-где вдвое старше самих пилотов…Наши американские партнеры пришли к выводу, что возможно и до четырех месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных летчиков, как у нас, просто переучить. Не научить, а переучить на другой тип самолета", – пояснил спикер.

По словам Игната, речь идет не только о навыках взлет-посадка, но и о ведении боевых действий, применении вооружения.

"У каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, каждый пилот по-разному будет иметь индивидуальную программу, кто-то скорее, кто-то позже, но летчики уже здесь готовятся, какие-то теоретические вещи изучают и делают, соответственно, огромные шаги. Не забывайте и об инженерах, о офицеров боевого управления", – подчеркнул Игнат, добавив, что использование F-16 может коренным образом изменить ситуацию на поле боя.