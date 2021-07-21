В США отрицали, что заставляли Украину молчать относительно соглашения по "Северному потоку-2"
В Госдепе опровергли информацию издания Politico, что заставляли Украины молчать по вопросу "Северного потока-2"
Об этом заявил советник Госдепа США Дерек Шолль во время визит в Киев в комментарии для " Радио Свобода ".
На вопрос журналиста, действительно ли США давят на Украину в вопросе договоренностей с Германией по "Северному потоку-2", Шолль ответил:
"Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к ближнему и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".
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"Радио Свобода" также спросила у советника Государственного департамента США, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal - что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".
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"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - рассказал американский чиновник.
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"
- По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"
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