В США отреагировали на запуск КНДР спутника: это нарушение санкций
Запуск Северной Кореей спутника нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты, и приведет к усилению международного давления на страну
Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента спикер Ведант Патель, пишет Yonhap.
"Любой запуск КНДР, при котором используют технологию баллистических ракет, также будет включать космические ракеты-носители, которые используются для запуска спутника в космос, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил Патель.
В США призывают КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и вернуться к "серьезной и устойчивой" дипломатии.
"Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова и стремлении к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - сказал спикер.
Представитель департамента заявил, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, акцентируя на том, что у страны есть для этого ряд инструментов.
"С точки зрения действий, мы, конечно, продолжаем располагать рядом инструментов, чтобы привлечь КНДР к ответственности. Вы видели, как мы делали эти шаги, и мы будем продолжать это делать", - добавил Патель.
- 17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны.
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