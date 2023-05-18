В США отреагировали на запуск КНДР спутника: это нарушение санкций

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента спикер Ведант Патель, пишет Yonhap.

"Любой запуск КНДР, при котором используют технологию баллистических ракет, также будет включать космические ракеты-носители, которые используются для запуска спутника в космос, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил Патель.

В США призывают КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и вернуться к "серьезной и устойчивой" дипломатии.

"Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова и стремлении к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - сказал спикер.

Представитель департамента заявил, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, акцентируя на том, что у страны есть для этого ряд инструментов.

"С точки зрения действий, мы, конечно, продолжаем располагать рядом инструментов, чтобы привлечь КНДР к ответственности. Вы видели, как мы делали эти шаги, и мы будем продолжать это делать", - добавил Патель.