Об этом сообщил журналист Голоса Америки.

Комментируя 1 апреля пожар на нефтебазе Белгорода, в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию.

В ночь с 31 марта на 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

"Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством", – сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.Она добавила, что эту войну начал Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасающие акты насилия. Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде."Я не собираюсь комментировать гипотетическое будущее», – сказала спикер Белого дома в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb