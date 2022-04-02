Российские войска прикрывают отвод подразделений и перегруппируют их для перемещения в другие районы, - Генштаб
В США отреагировали на взрыв нефтебазы в Белгороде
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что в этой войне только один агрессор – Россия
Об этом сообщил журналист Голоса Америки."Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством", – сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.
Она добавила, что эту войну начал Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасающие акты насилия. Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.
"Я не собираюсь комментировать гипотетическое будущее», – сказала спикер Белого дома в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.
- Комментируя 1 апреля пожар на нефтебазе Белгорода, в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию.
- В ночь с 31 марта на 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе.
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