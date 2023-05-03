В США отреагировали на взрыв дрона над Кремлем

Об этом сообщает Укринформ

"Во-первых, я видел эти сообщения. Я никак не могу подтвердить их", - заметил глава американской дипломатии, добавив, что не располагает дополнительной информацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что не стоит верить всему, что исходит из Кремля. Следует не спекулировать, а оперировать фактами, которые должны проясниться впоследствии.

Глава Госдепартамента США также напомнил, что РФ постоянно наносит удары по Украине, "и не только по ее невероятно мужественным ВСУ, но и по ее гражданским".

"Итак, мы оставляем за Украиной право принимать решение, как она будет защищаться и как будет пытаться вернуть территорию, которую РФ незаконно захватила у нее в течение последних 14 месяцев и с 2014 года", - говорится в заявлении госсекретаря США.