В США отреагировали на взрыв дрона над Кремлем
Госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомлен с сообщениями о взрыве дрона над Кремлем в ночь на 3 мая
Об этом сообщает Укринформ
"Во-первых, я видел эти сообщения. Я никак не могу подтвердить их", - заметил глава американской дипломатии, добавив, что не располагает дополнительной информацией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что не стоит верить всему, что исходит из Кремля. Следует не спекулировать, а оперировать фактами, которые должны проясниться впоследствии.
Глава Госдепартамента США также напомнил, что РФ постоянно наносит удары по Украине, "и не только по ее невероятно мужественным ВСУ, но и по ее гражданским".
"Итак, мы оставляем за Украиной право принимать решение, как она будет защищаться и как будет пытаться вернуть территорию, которую РФ незаконно захватила у нее в течение последних 14 месяцев и с 2014 года", - говорится в заявлении госсекретаря США.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
- Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
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