В США отреагировали на угрозы России Литве
В государственном департаменте США заявили, что НАТО будет воевать за Литву в случае нападения РФ
Об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс.
"Обязательства НАТО перед Литвой "железные", и наша преданность пятой статьи (нападение на одного члена альянса означает нападение на всех) – незыблема", — заявили в Госдепе, комментируя конфликт двух стран.
- 17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.
- 20 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был заявлен "решительный протест" и предъявлено требование о "немедленной отмене рестрикций", сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Также в МИД РФ вызвали посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.
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