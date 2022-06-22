Об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс.

"Обязательства НАТО перед Литвой "железные", и наша преданность пятой статьи (нападение на одного члена альянса означает нападение на всех) – незыблема", — заявили в Госдепе, комментируя конфликт двух стран.

17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.

20 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был заявлен "решительный протест" и предъявлено требование о "немедленной отмене рестрикций", сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Также в МИД РФ вызвали посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.

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