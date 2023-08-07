В США отреагировали на совместную военно-морскую операцию Китая и России вблизи Аляски
NORTHCOM и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки развернули находившиеся в международных водах самолеты и корабли для наблюдения за российским и китайским патрулем.
Об этом сообщило издание CNN.
Республиканские сенаторы от Аляски Дэн Салливан и Лиза Мурковская заявили, что в общей сложности 11 российских и китайских кораблей действовали близ Алеутских островов, и в ответ их встретили четырьмя эсминцами ВМС США.
В частности, Мурковски сказала, что она и Салливан уже несколько дней находятся в "тесном контакте с руководством командования Аляски и получают детальные засекреченные брифинги об иностранных судах, которые проходят через американские воды на Алеутских островах".
Представитель посольства Китая Лю Пэнгю сообщил изданию, что "в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между китайскими и российскими военными, военные корабли двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана. Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.
Салливан заявил, что Китай и Россия не намерены нарушать международную безопасность, а также не намерены нарушать международное право. Он в частности напомнил, что китайские и российские суда подошли также близко к Аляске прошлым летом и были встречены кораблем Береговой охраны США, который тогда осуществлял обычное патрулирование - "прохладная" реакция, добавил сенатор, что заставило его требовать от высшего военного руководства быть готовыми к более решительного ответа в будущем.
"По этой причине я был рад увидеть, что это последнее вторжение было встречено четырьмя эсминцами ВМС США, посылающими мощный сигнал (президенту Китая) Си Цзиньпину и (президенту России Владимиру) Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске", - сказал Салливан.
- 6 августа сообщалось, что Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски.
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