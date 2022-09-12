В США отреагировали на российские ракетные удары по инфраструктуре Украины
В США считают, что ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре были нанесены РФ в ответ на освобождение ВСУ захваченных территорий на Востоке
Об этом в твиттере написала посол США в Украине Бриджит Бринк.
По ее словам, оккупанты пытаются уничтожить важнейшую украинскую инфраструктуру.
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"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на Востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", - отметила Бринк.
- В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов россиян. Оккупанты били по критической инфраструктуре регионов. В результате обстрелов в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из и до Сум, Полтавы и Киева.
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