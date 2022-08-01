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В США отреагировали на разблокировку экспорта украинского зерна

1 августа, 2022 понедельник
11:54
Экономика Бриджит Бринк

Посольство США в Украине приветствовало разблокировку экспорта украинского зерна из черноморских портов

Об этом говорится в заявлении посольства США в twitter .

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна", - заверили в посольстве.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила роль Турции и ООН в этом процессе.

"Прогресс в обеспечении зерном, который должен прокормить миллионы людей во всем мире – первое судно отплывает из одного из черноморских портов Украины благодаря неутомимым усилиям ООН, Турции, переговорной группы в Стамбуле и неустанной работе. Это положительные новости, но Россия должна прекратить свое нападение на украинцев, их сельскохозяйственные земли и инфраструктуру Украины в житнице Европы, включая неустанные обстрелы Николаева", - призвала Бринк.

  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
  • 1 августа в 09:15 из одесского порта отправилось первое с 24 февраля судно с украинским зерном.

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Мир
Украина
Одесса
ООН
Турция
зерно
война с Россией
США
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