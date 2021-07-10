В США отреагировали на призыв властей Гаити ввести войска в страну
США отказались вводить войска на Гаити по просьбе местной власти после убийства президента страны Жованеля Моиза
Об этом сообщает Reuters .
По информации высокопоставленного источника в администрации главы Белого дома Джо Байдена, США не планируют в ближайшее время оказывать военную помощь Гаити.
С просьбой ввести войска власти Гаити обратилась к США 7 июля, вскоре после того, как президента страны Жованеля Моиза убили во время вооруженного нападения на его резиденцию.
Отмечается, что премьер-министр Гаити Клод Жозеф направил в Вашингтон письмо с просьбой о вводе войск. Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен обсудили это письмо, однако, официального заявления в ответ на него пока не обнародовали.
По данным Reuters Жозеф также попросил военной помощи у ООН и передал соответствующее письмо сотрудникам организации на Гаити. Там заявили, что обращение будет изучено, но принимать решение об отправке войск может только Совет безопасности ООН.
- Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции 7 июля.
- По данным гаитянских правоохранительных органов, покушение осуществила группа из 28 наемников .
- 10 июля стало известно, что власти Гаити обратилась к США с призывом ввести в страну американских военных .
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