В США отреагировали на призыв властей Гаити ввести войска в страну

Об этом сообщает Reuters .

По информации высокопоставленного источника в администрации главы Белого дома Джо Байдена, США не планируют в ближайшее время оказывать военную помощь Гаити.

С просьбой ввести войска власти Гаити обратилась к США 7 июля, вскоре после того, как президента страны Жованеля Моиза убили во время вооруженного нападения на его резиденцию.

Отмечается, что премьер-министр Гаити Клод Жозеф направил в Вашингтон письмо с просьбой о вводе войск. Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен обсудили это письмо, однако, официального заявления в ответ на него пока не обнародовали.

По данным Reuters Жозеф также попросил военной помощи у ООН и передал соответствующее письмо сотрудникам организации на Гаити. Там заявили, что обращение будет изучено, но принимать решение об отправке войск может только Совет безопасности ООН.

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