В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
В Госдепе США поддерживают усилия Украины по привлечению к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство государства во время войны
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
По просьбе прокомментировать сообщение о предотвращении покушения на президента Украины, он ответил: "Я видел эти отчеты. У меня нет к ним конкретных комментариев. Я бы, очевидно, ссылался на Украину, чтобы говорить об этом подробнее. Но, очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени".
Миллер добавил, что американцы в полной мере поддерживают общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за подобные действия.
Задержание женщины, которая собирала разведданные о визите Зеленского в Николаевскую область для спецслужб РФ
Отметим, 27 июля Зеленский посещал Николаевскую область, в частности он был в городе Очаков.
Уже 7 августа Служба безопасности Украины задержала и объявила о подозрении жительнице Николаевщины, которая накануне рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского собирала разведданные о запланированном визите для спецслужб РФ. По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова - бывшая продавщица в магазине на территории одной из воинских частей региона.
Отмечается, что, прежде всего, подозреваемая пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента Зеленского на территории области. Среди ее целей было также выявление локации систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова. В то же время россияне планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине.
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