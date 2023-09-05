В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству
Госдепартамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Россией по поводу оружия после сообщений о предстоящей встрече глав двух государств
Об этом сообщает CNN.
Как заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател, переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются" после сообщений о том, что Ким Чен Ын встретится в России с Владимиром Путиным.
"В прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу отправился в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России, и мы располагаем информацией, что Ким Чен Ын ожидает, что эти переговоры приведут к успеху", - сказал Пател.
Госдеп призвал Северную Корею соблюдать взятое на себя публичное обязательство не поставлять и не продавать оружие России.
Пател добавил, что примечательно, что из-за санкций США РФ "была вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине.
- В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся в частности со своим северокорейским коллегой.
- В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
- 18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
- 31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
- В начале сентября СМИ писали, что Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украине.
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