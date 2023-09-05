В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству

Об этом сообщает CNN.

Как заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател, переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются" после сообщений о том, что Ким Чен Ын встретится в России с Владимиром Путиным.

"В прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу отправился в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России, и мы располагаем информацией, что Ким Чен Ын ожидает, что эти переговоры приведут к успеху", - сказал Пател.

Госдеп призвал Северную Корею соблюдать взятое на себя публичное обязательство не поставлять и не продавать оружие России.

Пател добавил, что примечательно, что из-за санкций США РФ "была вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине.