В США отменили закон, дававший право на аборты, теперь их будут регулировать в штатах
Верховный суд США отменил решение, дававшее конституционное право на аборт
Об этом сообщает УП со ссылкой на Washington Post .
Издание отмечает, что решение может привести к запрету абортов в консервативно настроенных штатах.
"Конституция не дает права на аборт. Право регулирования абортов возвращается народу и его избранным представителям", - говорится в решении суда.
Противники вердикта считают, что это может привести к увеличению количества подпольных абортов. А значит – к увеличению смертности женщин и отказов от новорожденных.
Несмотря на то что каждый штат может решать этот вопрос по своему усмотрению, в ряде штатов могут принять поправки к законам.
13 штатов уже приняли законы, автоматически запрещающие аборты после решения Верховного суда.
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