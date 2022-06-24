В США отменили закон, дававший право на аборты, теперь их будут регулировать в штатах

Об этом сообщает УП со ссылкой на Washington Post .

Издание отмечает, что решение может привести к запрету абортов в консервативно настроенных штатах.

"Конституция не дает права на аборт. Право регулирования абортов возвращается народу и его избранным представителям", - говорится в решении суда.

Противники вердикта считают, что это может привести к увеличению количества подпольных абортов. А значит – к увеличению смертности женщин и отказов от новорожденных.

Несмотря на то что каждый штат может решать этот вопрос по своему усмотрению, в ряде штатов могут принять поправки к законам.

13 штатов уже приняли законы, автоматически запрещающие аборты после решения Верховного суда.