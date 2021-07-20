В США от лесных пожаров сгорело 120 тыс. га в Орегоне

Об этом рассказывает ВВС.



Более 2 тыс. пожарных задействованы в тушении пожара на территории Орегона.



С 6 июля огонь охватил территорию эквивалентную размеру Лос-Анджелеса.



Это одна из более 80 основных пожаров, бушующих в 13 штатах США, вызванных волнами жары и сильным ветром.



Изменение климата увеличивает риск жаркой сухой погоды, которая может привести к пожару.



Мир уже нагрелся примерно на 1,2 ° С с начала промышленной эры, и температуры будут продолжать расти, если правительства во всем мире не будут резко сокращать выбросы.



Власти заявили, что четверть периметру пожара был локализован.



"Мы проводим пожарные операции в течение дня и всей ночи", - заявил командующий пожарными событиями Джо Гессель в понедельник.



"Этот огонь является настоящим вызовом, и мы смотрим на стойку битву на ближайшее будущее".

Напомним, за последнюю неделю площадь охвачена пожарами в Орегоне выросло вдвое - с 60 тыс. га до 121 тыс. га