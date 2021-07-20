В США от лесных пожаров сгорело 120 тыс. га в Орегоне
Журналисты называют нынешние пожары в Орегоне одними из самых масштабных в истории штата: 2 тыс. жителей покинули свои дома, огонь поглотил 160 зданий
Об этом рассказывает ВВС.
Более 2 тыс. пожарных задействованы в тушении пожара на территории Орегона.
С 6 июля огонь охватил территорию эквивалентную размеру Лос-Анджелеса.
Это одна из более 80 основных пожаров, бушующих в 13 штатах США, вызванных волнами жары и сильным ветром.
Изменение климата увеличивает риск жаркой сухой погоды, которая может привести к пожару.
Мир уже нагрелся примерно на 1,2 ° С с начала промышленной эры, и температуры будут продолжать расти, если правительства во всем мире не будут резко сокращать выбросы.
Власти заявили, что четверть периметру пожара был локализован.
"Мы проводим пожарные операции в течение дня и всей ночи", - заявил командующий пожарными событиями Джо Гессель в понедельник.
"Этот огонь является настоящим вызовом, и мы смотрим на стойку битву на ближайшее будущее".
- Напомним, за последнюю неделю площадь охвачена пожарами в Орегоне выросло вдвое - с 60 тыс. га до 121 тыс. га
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное