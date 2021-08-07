В США от коронавируса полностью вакцинировали половину населения

Об этом сообщил директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар в twitter.

По его словам, половина американцев всех возрастов прошли полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

"Среднее количество вакцинированных за 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние 2 недели. 50% американцев разного возраста полностью вакцинированы", - написал Шахпар.