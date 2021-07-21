В США осудили российского хакера, который распространял миллиарда спам-сообщений

Об этом сообщает DW .

Левашов был задержан в 2017 году в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом, и позже изданный в США.

В 2018 году Левашов признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, связанные с его многолетней деятельностью по управлению ботнетами Storm Worm, Waledac и Kelihos, способными распространять миллиарды спама каждый день.

Прокуратура просила назначить для Левашова наказание не менее 12 лет лишения свободы, однако судья признал, что финансовый ущерб от действий хакера была преувеличена в обвинении, хотя он и совершал серьезные преступления.

Левашов также приговорен к трем годам ограничения свободы, во время которых по его компьютерной деятельностью вестись наблюдение. Кроме того, он должен будет выплатить штраф, но решение об этом будет вынесено через 90 дней, когда суд получит информацию о его финансовом положении.

По данным Минюста США, киберпреступления Левашова осуществлялись как минимум с 2010 года. Среди спама, рассылаемого, в частности, была реклама поддельных лекарств. Ботнет Kelihos также мог устанавливать на компьютеры вредоносное программное обеспечение, которое захватывало пароли от банковских счетов пользователей.

Британский сайт Spamhaus, отслеживающая распространение спама, отдал Левашову седьмое место в топ-10 мировых спамеров.