В США осудили планы РФ отменить ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний
Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива"
Об этом пишет Голос Америки.
"Подобный шаг со стороны любого подписавшего соглашение государства без необходимости ставит под угрозу глобальный норматив, запрещающий проведение ядерных взрывов", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.
Отмечается, что ДВЗЯО было подписано 187 странами и ратифицировано 178 государствами, но не может вступить в силу, пока его не подпишут и не ратифицируют восемь государств. Китай, Египет, Иран, Израиль и США подписали договор, но не ратифицировали. Северная Корея, Индия и Пакистан не подписали соглашение.
"Было бы глубоко грустно, если бы какое-то государство, подписавшее ОТВЯИ, пересмотрело свое решение о ратификации. РФ последовательно подтверждала свою решительную поддержку Договора с самого его создания, помогая вести переговоры к нему на Конференции по разоружению, подписывая его в день его открытия для подписания. 24 сентября 1996 года и ратифицируя его в июне 2000 года», - сказал исполнительный секретарь ОДВЗЯВ Роберт Флойд.
Выход России из договора может стать ударом по договору, поскольку, как и все остальные восемь государств, она является одной из стран "Приложения 2", которая должна ратифицировать его, чтобы он вступил в силу.
"Я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с Россией и всеми государствами, взявшими на себя обязательство создать мир, свободный от ядерных испытаний", - подчеркнул Флойд.
- Накануне в госдуме РФ заявили , что на ближайшем заседании будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ООН.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное