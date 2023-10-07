В США осудили планы РФ отменить ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний

Об этом пишет Голос Америки.

"Подобный шаг со стороны любого подписавшего соглашение государства без необходимости ставит под угрозу глобальный норматив, запрещающий проведение ядерных взрывов", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

Отмечается, что ДВЗЯО было подписано 187 странами и ратифицировано 178 государствами, но не может вступить в силу, пока его не подпишут и не ратифицируют восемь государств. Китай, Египет, Иран, Израиль и США подписали договор, но не ратифицировали. Северная Корея, Индия и Пакистан не подписали соглашение.

"Было бы глубоко грустно, если бы какое-то государство, подписавшее ОТВЯИ, пересмотрело свое решение о ратификации. РФ последовательно подтверждала свою решительную поддержку Договора с самого его создания, помогая вести переговоры к нему на Конференции по разоружению, подписывая его в день его открытия для подписания. 24 сентября 1996 года и ратифицируя его в июне 2000 года», - сказал исполнительный секретарь ОДВЗЯВ Роберт Флойд.

Выход России из договора может стать ударом по договору, поскольку, как и все остальные восемь государств, она является одной из стран "Приложения 2", которая должна ратифицировать его, чтобы он вступил в силу.

"Я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с Россией и всеми государствами, взявшими на себя обязательство создать мир, свободный от ядерных испытаний", - подчеркнул Флойд.