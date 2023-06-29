В США определились с предоставлением Украине дальнобойных ракет ATACMS: решение за Байденом, - WSJ
Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS
Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских чиновников.
По словам представителей Европы и США, предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне".
Однако они увидели признаки того, что ранее неохотно настроенный на это Белый дом изменил позицию и пришел к пониманию "срочной необходимости поддержать Украину в борьбе в ближайшие недели".
Как рассказал The Wall Street Journal украинский чиновник из оборонного сектора, в последние недели "Киев получил положительные признаки того, что США изменили свою позицию относительно системы ATACMS".
Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.
- 10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS.
- 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.
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