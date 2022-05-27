В США опасаются, что Украина может наносить удары по российской территории, используя зарубежное новейшее оружие, - Reuters
Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, которую могут создать удары по территории России
Об этом сообщает Reuters.
Поскольку Соединенные Штаты и их союзники предоставляют Украине совершенное оружие, Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, если Киев нанесет удары по территории России, — сообщили агентству американские и дипломатические чиновники.
Закулисные дискуссии, очень деликатные и о которых ранее не сообщалось, не налагают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого украинским силам. Но разговоры имели целью достичь общего понимания риска эскалации, сообщили Reuters три американских чиновника и дипломатические источники.
"Администрация президента Джо Байдена и союзники США все охотнее предоставляют Украине вооружение большой дальности, включая гаубицы M777, поскольку ими Киев борется с силами вторжения России с большим успехом, чем предполагали представители американской разведки. Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon, и это усилит возможности Киева", – пишет Reuters.
Американские чиновники говорят, что администрация Байдена даже рассматривает возможность поставлять Киеву ракетную систему высокой мобильности M142 (HIMARS), которая, в зависимости от боеприпасов, может иметь радиус действия в сотни километров.
Соединенные Штаты, по замыслу, не воюют напрямую с российскими силами, но руководители Пентагона находятся в постоянном контакте с украинскими лидерами и предоставляют важную разведывательную информацию, позволившую Украине атаковать российские войска на суше и на море, — заявили американские чиновники.
Еще один представитель Пентагона, также на условиях анонимности, сказал, что у Вашингтона и Киева есть общее "понимание" относительно использования определенных систем оружия, предоставленных Западом.
- 18 мая Washington Post писала, что Украина вышла на первое место в мире по объемам снабжения оружием из США.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
- 11 мая палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи. Однако законопроект не был проголосован в сенате 13 мая из-за поправки одного из конгрессменов. 16 мая сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством голосов поддержал пакет помощи. Ожидается, что закон окончательно будет принят 18 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное