Об этом сообщает Reuters.

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники предоставляют Украине совершенное оружие, Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, если Киев нанесет удары по территории России, — сообщили агентству американские и дипломатические чиновники.

Закулисные дискуссии, очень деликатные и о которых ранее не сообщалось, не налагают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого украинским силам. Но разговоры имели целью достичь общего понимания риска эскалации, сообщили Reuters три американских чиновника и дипломатические источники.

"Мы беспокоимся по поводу эскалации, но мы все еще не хотим вводить географические ограничения или слишком сильно связывать руки тем, кому мы оружие предоставляем", – сказал один из трех американских чиновников на условиях анонимности.

"Администрация президента Джо Байдена и союзники США все охотнее предоставляют Украине вооружение большой дальности, включая гаубицы M777, поскольку ими Киев борется с силами вторжения России с большим успехом, чем предполагали представители американской разведки. Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon, и это усилит возможности Киева", – пишет Reuters.

Американские чиновники говорят, что администрация Байдена даже рассматривает возможность поставлять Киеву ракетную систему высокой мобильности M142 (HIMARS), которая, в зависимости от боеприпасов, может иметь радиус действия в сотни километров.

Но американская разведка также предупреждает о усиливающихся рисках, особенно с учетом несоответствия между очевидными амбициями президента России Владимира Путина и эффективностью его военных. В ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", — сказала директор национальной разведки Эврил Хейнс на слушаниях в сенате этого месяца.

Соединенные Штаты, по замыслу, не воюют напрямую с российскими силами, но руководители Пентагона находятся в постоянном контакте с украинскими лидерами и предоставляют важную разведывательную информацию, позволившую Украине атаковать российские войска на суше и на море, — заявили американские чиновники.

Еще один представитель Пентагона, также на условиях анонимности, сказал, что у Вашингтона и Киева есть общее "понимание" относительно использования определенных систем оружия, предоставленных Западом.

18 мая Washington Post писала, что Украина вышла на первое место в мире по объемам снабжения оружием из США.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

11 мая палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи. Однако законопроект не был проголосован в сенате 13 мая из-за поправки одного из конгрессменов. 16 мая сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством голосов поддержал пакет помощи. Ожидается, что закон окончательно будет принят 18 мая.

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