Об этом пишет CNN.

"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику", - заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.

Европа и Великобритания уже остро ощущают последствия: счета за электроэнергию резко возросли, а лидеры предупреждают, что континент может столкнуться с отключением электроэнергии зимой в зависимости от того, насколько низкие температуры упадут. "Рынок электроэнергии больше не является функциональным рынком, потому что есть один игрок, Путин, систематически пытающийся его уничтожить и манипулировать им", — цитирует СNN президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

США приложили значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны. Официальные лица Белого дома настаивают, что видимых расколов в Европе не заметили, а действия президента РФ Владимира Путина предусматривали. По их словам, это лишь укрепляет решительность европейских союзников.

Уже другие официальные лица США заявляют, что существует реальный риск, что рост стоимости электроэнергии и приближение зимы может повлиять на население ЕС. Одним из примеров стали недавно прошедшие протесты в Чехии. Таким образом люди могут начать выступать против санкционной политики Европейского союза и дальнейшей помощи Украине.

"Несколько таких недель, и европейская экономика просто остановится, – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в интервью Bloomberg на этой неделе. – Риск этого заключается в деиндустриализации и серьезном риске фундаментальных социальных беспорядков".

Россия "безусловно хочет, чтобы европейцы нервничали - энергетика является их крупнейшим инструментом для того, чтобы настроить европейскую общественность против войны", - заявил источник СNN, близкий к западной разведке. Однако, по его словам, если зима будет мягкой, запасов газовых резервуаров, которые уже превысили контрольные показатели, может быть достаточно, чтобы предотвратить широкий дефицит.

Но это далеко не гарантия, сказал этот человек. Пока лидеры ЕС пытаются принять новые меры по замораживанию или ограничению цен на энергоносители и выделению миллиардов новой финансовой помощи и ликвидности, наличие кризиса, который может перерасти в экономическую катастрофу, ощутимо.

"Это будет больно для Европы", – сказал этот человек. — Посмотрим, какой суровой будет зима".

По результатам опроса 10 сентября, более 60% населения Германии выступает за поддержку Украины, несмотря на увеличение цен на энергоносители.

6 сентября появилось исследование CREA, согласно которому после 24 февраля Россия заработала на продаже энергоносителей почти €160 млрд.