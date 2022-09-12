В США опасаются, что ЕС не устоит перед энергетическим шантажом Путина, - CNN
На фоне стремительного роста расходов на энергоносители поддержка санкционного давления на Россию в Европе может ослабнуть
Об этом пишет CNN.
"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику", - заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.
Европа и Великобритания уже остро ощущают последствия: счета за электроэнергию резко возросли, а лидеры предупреждают, что континент может столкнуться с отключением электроэнергии зимой в зависимости от того, насколько низкие температуры упадут. "Рынок электроэнергии больше не является функциональным рынком, потому что есть один игрок, Путин, систематически пытающийся его уничтожить и манипулировать им", — цитирует СNN президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
США приложили значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны. Официальные лица Белого дома настаивают, что видимых расколов в Европе не заметили, а действия президента РФ Владимира Путина предусматривали. По их словам, это лишь укрепляет решительность европейских союзников.
Уже другие официальные лица США заявляют, что существует реальный риск, что рост стоимости электроэнергии и приближение зимы может повлиять на население ЕС. Одним из примеров стали недавно прошедшие протесты в Чехии. Таким образом люди могут начать выступать против санкционной политики Европейского союза и дальнейшей помощи Украине.
"Несколько таких недель, и европейская экономика просто остановится, – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в интервью Bloomberg на этой неделе. – Риск этого заключается в деиндустриализации и серьезном риске фундаментальных социальных беспорядков".
Россия "безусловно хочет, чтобы европейцы нервничали - энергетика является их крупнейшим инструментом для того, чтобы настроить европейскую общественность против войны", - заявил источник СNN, близкий к западной разведке. Однако, по его словам, если зима будет мягкой, запасов газовых резервуаров, которые уже превысили контрольные показатели, может быть достаточно, чтобы предотвратить широкий дефицит.
- По результатам опроса 10 сентября, более 60% населения Германии выступает за поддержку Украины, несмотря на увеличение цен на энергоносители.
- 6 сентября появилось исследование CREA, согласно которому после 24 февраля Россия заработала на продаже энергоносителей почти €160 млрд.
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