В США одобрили вакцину Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Об этом сообщили в WSJ.



Директор Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) Рошель Валенски согласовала использование детской дозы Pfizer, составляющей одну третью дозы для подростков от 12 до 17 лет и взрослых. Прививки разрешили детям 5-11 лет.



Решение вступило в силу 3 ноября. Предполагается, что вакцину получат 28 млн детей.



По словам президента США Джо Байдена, это важный шаг вперед в борьбе с пандемией.



В Pfizer и BioNTech заявили о 90,7% эффективности своей вакцины в клиническом исследовании у детей от 5 до 11 лет.

Ранее Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило экстренное применение вакцины против коронавируса BioNTech/Pfizer для детей от 5 до 11 лет.

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