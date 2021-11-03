В США одобрили вакцину Pfizer для детей от 5 до 11 лет
Государственные органы здравоохранения окончательно разрешили вакцинировать Pfizer детей от 5 до 11 лет
Об этом сообщили в WSJ.
Директор Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) Рошель Валенски согласовала использование детской дозы Pfizer, составляющей одну третью дозы для подростков от 12 до 17 лет и взрослых. Прививки разрешили детям 5-11 лет.
Решение вступило в силу 3 ноября. Предполагается, что вакцину получат 28 млн детей.
По словам президента США Джо Байдена, это важный шаг вперед в борьбе с пандемией.
В Pfizer и BioNTech заявили о 90,7% эффективности своей вакцины в клиническом исследовании у детей от 5 до 11 лет.
- Ранее Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило экстренное применение вакцины против коронавируса BioNTech/Pfizer для детей от 5 до 11 лет.
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