Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.

Отмечается, что о потенциальной продаже вооружения Польши Конгрессу было доложено в среду. Сумма такого контракта составляет $15 млрд.

Как говорится в сообщении Госдепа, предложенная продажа "поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Также в Штатах ожидают, что продажи подобного вооружения улучшат противоракетный потенциал Польши и будут способствовать достижению военных целей этой страны по восстановлению потенциала "при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками".

IBCS – это аппаратно-программная система, которая помогает интегрировать технологии из разных подразделений, которые первоначально не предназначены для совместной работы.

Модернизация польской армии

Последние годы Польша закупает современное вооружение для нужд собственной армии и ее модернизации. В правительстве Польши планируют серьезно усилить возможности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии не менее 524 млрд злотых (около 110 млрд евро). В этом году оборонный бюджет составляет рекордные 26 миллиардов. К примеру, Варшава закупит у Суэла танки и САУ. Кроме того, в январе 2023 года страна подписала контракт на 1,4 млрд долларов о поставках 114 танков M1A1 Abrams.

В феврале 2023 года Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS, а США одобрили их продажу. Первые установки уже прибыли в страну .

В марте стало известно, что польские власти работают над тем, чтобы их сухопутная армия стала самой большой в Европе . Планируется закупить более 1000 танков, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО. Армию также усилят более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 самолетов FA-50. В то же время численность польской армии хотят удвоить до 300 тыс. человек.

Также минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подлодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

15 июня вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на польском оборонном предприятии Huta Stalowa Wola в городе Сталевая Воля подписал соглашение о производстве на протяжении 2026–2028 годов 24 колесных минных заградителя Baobab-K.