В США одобрили продажу 25 истребителей F-35 Южной Кореи
Соединенные Штаты одобрили продажу 25 современных истребителей F-35 и соответствующее оборудование для Южной Кореи. Этот пакет оценен в 5,06 млрд долларов
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно соглашению Южная Корея получит главный истребитель Lockheed Martin Corp вместе с двигателями, средствами связи и поддержкой.
Отмечается, что первоначально пакет нуждается в одобрении Конгресса. Однако, по данным журналистов, это может занять годы.
В Агентстве по оборонному сотрудничеству заявили, что продажа истребителей увеличит оперативный инвентарь корейской авиации и усилит ее возможности самообороны "воздух-воздух" и "воздух-земля"
"Корея уже имеет вооружение F-35 и не испытывает трудностей с вовлечением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", - считают в агентстве.
Справка: F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
- Ранее Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 126 самолетов F-35.
- Американский государственный департамент одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чехии в рамках сделки на сумму до $5,62 млрд.
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