В США одобрили продажу 25 истребителей F-35 Южной Кореи

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно соглашению Южная Корея получит главный истребитель Lockheed Martin Corp вместе с двигателями, средствами связи и поддержкой.

Отмечается, что первоначально пакет нуждается в одобрении Конгресса. Однако, по данным журналистов, это может занять годы.

В Агентстве по оборонному сотрудничеству заявили, что продажа истребителей увеличит оперативный инвентарь корейской авиации и усилит ее возможности самообороны "воздух-воздух" и "воздух-земля"

"Корея уже имеет вооружение F-35 и не испытывает трудностей с вовлечением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", - считают в агентстве.

Справка: F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.