Он разработан на базе лаборатории в клинике Майо, США, ученым из Турции, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Hürriyet.

"Гидрогель, который профессор Оклю называет Shear-Thinning, позволяет контролировать кровоток во внутрисосудистых окклюзиях или аневризмах, а также позволяет уменьшить приток крови к опухолям при лечении рака", - пишет издание.

Отмечается, что эмболический гидрогель, разработанный для минимально инвазивного введения через вену, будет выпущен под названием Obsidio.

Гидрогель разработан в лаборатории в Аризоне, а клинические исследования проводились в Стамбуле.

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