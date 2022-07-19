В США одобрили новейший препарат для лечения рака
Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило метод внутривенного использования гидрогеля при лечении рака
Он разработан на базе лаборатории в клинике Майо, США, ученым из Турции, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Hürriyet.
"Гидрогель, который профессор Оклю называет Shear-Thinning, позволяет контролировать кровоток во внутрисосудистых окклюзиях или аневризмах, а также позволяет уменьшить приток крови к опухолям при лечении рака", - пишет издание.
Отмечается, что эмболический гидрогель, разработанный для минимально инвазивного введения через вену, будет выпущен под названием Obsidio.
Гидрогель разработан в лаборатории в Аризоне, а клинические исследования проводились в Стамбуле.
- Недавно Канада одобрила вакцину Moderna для прививки от COVID-19 младенцев и детей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное