В США обыскали объекты собственности олигарха, связываемого с Путиным, - СМИ
Правоохранители провели обыски в нескольких зданиях Нью-Йорка и Майами. Объекты могут принадлежать одному из олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает CNBC.
В такой процесс привлекали представителей федерального бюро расследований, полиции и службы внутренней безопасности США.
Так, в одной из многоэтажек в Нью-Йорке – Манхэттене и дома в Гемптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были сделаны в объектах собственности на Фишер-Айленде в Майами.
Отмечается, что эти здания могут быть связаны с российским олигархом, яхту за 900 миллионов долларов которого этой весной конфисковали в Испании.
Журналисты со ссылкой на минфин США говорят, что речь идет о Викторе Вексельберге из близкого окружения Владимира Путина. Подсанкционный миллиардер является главой конгломерата "Ренова" с интересами в металлургической, горнодобывающей и технологической отраслях.
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