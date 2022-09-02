В США обыскали объекты собственности олигарха, связываемого с Путиным, - СМИ

Об этом сообщает CNBC.

В такой процесс привлекали представителей федерального бюро расследований, полиции и службы внутренней безопасности США.

Так, в одной из многоэтажек в Нью-Йорке – Манхэттене и дома в Гемптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были сделаны в объектах собственности на Фишер-Айленде в Майами.

Отмечается, что эти здания могут быть связаны с российским олигархом, яхту за 900 миллионов долларов которого этой весной конфисковали в Испании.

Журналисты со ссылкой на минфин США говорят, что речь идет о Викторе Вексельберге из близкого окружения Владимира Путина. Подсанкционный миллиардер является главой конгломерата "Ренова" с интересами в металлургической, горнодобывающей и технологической отраслях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb