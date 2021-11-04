В США объявили о бое, в котором определится потенциальный соперник Ломаченко

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.

Поединок между двумя американцами - обладателем "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хейни и официальным претендентом на пояс Джозефом Диасом состоится 4 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Победитель этого поединка может стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко, лидирующего в рейтинге WBC и претендующего на статус обязательного претендента на титул.

Самым престижным - "франчайзинговым" поясом WBC владеет еще один американец Теофимо Лопес, который по правилам организации освобожден от обязательных защит и является абсолютным чемпионом мира.

Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.

Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

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