Об этом сообщает официальный сайт Пентагона .

По словам заместителя министра обороны США Колина Кола, HIMARS не те системы, которые необходимы для эффективности сотнями.

"Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле достаточно много. Это не те системы, которые нужны сотнями, чтобы иметь необходимое влияние, которое они оказывают. Это высокоточные управляемые системы для очень конкретных типов целей, и украинцы так их используют", - сказал Кол.

Он добавил, что Великобритания и Германия обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II.

В то же время Кол подчеркнул, что в новом пакете будут поставлены боеприпасы GMLRS для HIMARS с дальностью 70 км, поставки которых приоритетны.

"Приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока GMLRS. То же касается гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", - отметил Кол.

8 августа министерство обороны США приняло дополнительный пакет военной помощи Украине на $1 млрд.

9 августа Пентагон официально признал , что предоставил Украине скоростные противорадиолокационные ракеты HARM.

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