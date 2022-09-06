В США объяснили, почему не стоит объявлять Россию государством-спонсором терроризма
Соединенные Штаты Америки не считают эффективным предложение Украины внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.
- 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма.
- В августе В МИД РФ пригрозили США последствиями признания России спонсором терроризма.
- 28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.
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