Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на нескольких собеседников – чиновников из Израиля, западных дипломатов и американских экспертов.

По информации издания, в Соединенных Штатах Америки обсуждают возможность заключения промежуточного соглашения с Ираном, которое должно решить многолетнюю дискуссию по ядерной программе Тегерана.

Отмечается, что администрация президента Байдена может прибегнуть к новому подходу к сотрудничеству, поскольку Тегеран продвигается вперед в обогащении урана, а переговоры 2015 года зашли в тупик. Новое временное соглашение может предусматривать ослабление санкций в обмен на то, что Тегеран частично заморозит свою ядерную программу.

Международное агентство по атомной энергии в феврале обнародовало данные о накоплении Ираном более 87,5 кг урана, обогащенного до 60%. По словам специалистов, если довести его до 90% этого уже хватит для одной ядерной боеголовки.

Отмечается, что накануне США сняли этот вопрос с повестки дня, хотя и не исключали попыток все же договориться о возвращении к соглашению с Ираном от 2015 года. Впрочем, поддержка Ираном России в войне против Украины и жестокое подавление протестов сильно усложнили ситуацию.

По данным источников, недавно Израиль сообщил Вашингтону, что он озабочен стремительным развитием ядерной программы Ирана и готов нанести удар, если Тегеран повысит уровень обогащения урана выше 60%.

Возможное соглашение предусматривает остановку на уровне 60%, а союзники в обмен готовы ослабить некоторые санкции.