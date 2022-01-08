В США обсуждают предоставление Украине ПЗРК Stinger, - NBC
В США обсуждают предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger
Об этом заявили неназванные американские чиновники, сообщает NBC .
По его словам, сейчас ведется работа по снабжению американских переносных комплексов противовоздушной обороны по заказу Киева.
"Украинские чиновники считают, что ракеты класса земля-воздух Stinger помогут военным оградить страну от российских вертолетов и беспилотников", - сказал американский чиновник.
Администрация Байдена подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины.
Белый дом за последний месяц связался с некоторыми бывшими высокопоставленными чиновниками национальной безопасности и экспертами по РФ, чтобы обсудить свой подход к Кремлю.
Некоторые из этих официальных лиц, в том числе бывшие высокопоставленные офицеры и послы, призвали администрацию соблюдать жесткую линию, поддерживать единый фронт с европейскими союзниками, избегать сигналов Москвы о том, что она может добиться уступок для наращивания своих войск вокруг Украины.
Группа бывших сотрудников Службы национальной безопасности США и высокопоставленных военных в своем письме президенту США Джо Байдену призвала предоставить больше оружия Украине уже сейчас, направив Киеву ракеты Stinger и начав дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin с радарами для отслеживания артиллерийского огня.
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Напомним, 1 января посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты окажут в 2022 году нашей стране дополнительную помощь.
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