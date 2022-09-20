В США обсуждают поставки танков в Украину
В США отмечают вероятность поставки в Украину танков в будущем
Об этом сообщает CNN.
По словам высокопоставленного американского военного чиновника, танки готовы для предоставления Украине в будущем, однако не для немедленной борьбы, поскольку есть проблемы с обучением, обслуживанием и обеспечением.
"Мы смотрим на Вооруженные силы Украины в целом и рассматриваем на будущее, какие мощности им понадобятся. И как США и наши союзники смогут поддержать Украину в увеличении этих мощностей", – отметил он.
- Как сообщалось ранее, вечером 19 сентября должен был состояться секретный брифинг американских сенаторов по Украине из-за успеха ВСУ.
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