В США обсуждают поставки танков в Украину

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, танки готовы для предоставления Украине в будущем, однако не для немедленной борьбы, поскольку есть проблемы с обучением, обслуживанием и обеспечением.

"Мы смотрим на Вооруженные силы Украины в целом и рассматриваем на будущее, какие мощности им понадобятся. И как США и наши союзники смогут поддержать Украину в увеличении этих мощностей", – отметил он.

Как сообщалось ранее, вечером 19 сентября должен был состояться секретный брифинг американских сенаторов по Украине из-за успеха ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb