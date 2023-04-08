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В США обнаружили утечку секретных документов, касающихся, в частности, и Украины, - СМИ

8 апреля, 2023 суббота
02:47
Мир Пентагон

В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.

Об этом сообщает The New York Times.

Новая утечка секретной информации обеспокоила Министерство обороны США и добавила беспокойство ситуации, которая, похоже, внезапно застала администрацию Джо Байдена, пишет издание.

Аналитики заявили, что в интернет могли попасть более ста документов. Масштаб утечки вместе с чувствительностью самих документов может нанести огромный ущерб, заявили американские официальные лица.

Высокопоставленный представитель американской разведки назвал утечку "кошмаром для группы "Пяти глаз", имея в виду США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, активно обменивающиеся разведывательной информацией, пишет NYT.

Отмечается, что новые документы были найдены в Twitter и других сайтах 7 апреля, через день после того, как в администрации Байдена заявили, что расследуют потенциальную утечку секретных украинских военных планов.

Один из слайдов, датированный 23 февраля, имеет отметку "Секрет/NoForn", что означает, что он не предназначен для передачи другим странам, сообщает издание.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка секретных документов является "значительной дырой в безопасности", что может помешать украинскому военному планированию.

"Поскольку в основном были опубликованы фото документов, похоже, что это была умышленная утечка, совершенная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО", – сказал он.

При этом обнародованные документы он назвал "верхушкой айсберга".

"Пока представители Пентагона и агентств национальной безопасности исследовали источник документов, появившихся в Twitter и Telegram, еще один появился на 4chan – анонимной доске объявлений. Это карта, которая якобы показывает состояние войны в восточноукраинском городе Бахмут. Но эта утечка документов , похоже, выходит далеко за пределы секретных материалов по военным планам Украины, – пишет издание.

Эксперты по безопасности, просмотревшие документы, попавшие в соцсети, говорят, что эта порция документов также содержит конфиденциальные слайды о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме.

За закрытыми дверями, сообщает NYT, сотрудники национальной безопасности пытаются найти виновного. Один чиновник сказал, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у нее не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона. Второй чиновник заявил, что определить, как произошла утечка документов, станет возможной после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Аналитик нидерландского сайта расследований Bellingcat Арик Толер сообщил, что первая часть документов была опубликована в начале марта на Discord – платформе чата в социальных сетях, популярной среди любителей видеоигр, пишет издание.

Командир батальона Национальной гвардии Украины, подполковник Юрий Береза считает, что на подобные новости об утечке информации не стоит обращать внимания. Он отметил, что информационная война настолько интенсивна, что "мы уже не можем определить, где правда, а где ложь", добавляет NYT.

  • Напомним, это уже второй случай утечки секретной информации в США. Первый случился накануне и касался документов о подготовке контрнаступления Украины.
Китай
война с Россией
США
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