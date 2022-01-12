В США обнаружили редкую побочную реакцию от вакцины Johnson & Johnson: может вызвать кровотечения

Об этом идет речь в отчете FDA.



"Отчеты о побочных явлениях после применения вакцины Johnson & Johnson свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации", - говорится в сообщении.



Тромбоцитопения – это расстройство, которое может вызвать легкие или чрезмерные кровоподтеки и кровотечение из-за очень низкого уровня тромбоцитов.



В отчете отмечают, что риски такой реакции после прививки Johnson & Johnson очень низкие. Однако людям, которым раньше диагностировали тромбоцитопению, перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом. Также следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если после получения прививки вакциной Johnson & Johnson на коже появляются кровоподтеки или кровоподтеки, а также кровотечения.

Ранее сообщалось, что обнаружен еще один побочный эффект вакцины Johnson & Johnson: редкий тип воспаления позвоночника.

США могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson из-за побочных эффектов



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