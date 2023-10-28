В США обнаружили мертвым мужчину, который расстрелял 22 человека в штате Мэн
Мужчина, подозреваемый в убийстве в штате Мэн, найден мертвым после трех дней поисков, сообщает полиция: он убил по разным данным от 18 до 22 человек
Об этом пишет BBC.
"Подозреваемый в произошедшей в среду вечером стрельбе найден мертвым", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.
По данным CBS News, тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.
Собеседники AP также сообщили, что в доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.
Власти не подтвердили эту информацию и отказались подробно рассказать о содержании записки.
В ближайшее время полиция планирует провести пресс-конференцию.
- Напомним, в ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли по одним данным 18, а по другим – 22 человека.
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