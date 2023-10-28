В США обнаружили мертвым мужчину, который расстрелял 22 человека в штате Мэн

Об этом пишет BBC.

"Подозреваемый в произошедшей в среду вечером стрельбе найден мертвым", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.

По данным CBS News, тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.

Собеседники AP также сообщили, что в доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.

Власти не подтвердили эту информацию и отказались подробно рассказать о содержании записки.

В ближайшее время полиция планирует провести пресс-конференцию.