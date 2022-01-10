В США обнародовали список победителей кинопремии "Золотой глобус - 2022"

Об этом сообщают на сайте "Золотого глобуса".



Победителями премии стали фильмы "В руках пса" в номинации "Драма", "Вестсайдская история" в номинации "Комедия или мюзикл", "Уловка" в номинации "Комедийный сериал" и "Наследие" в номинации "Драматический сериал".



Как лучший режиссер премию получила новозеландка Джейн Кэмпион за картину "В руках пса". Лучшим актером в номинации "Драма" назвали Уилла Смита за главную роль в фильме "Король Ричард". Эндрю Гарфилд стал победителем в номинации "Комедия или мюзикл" за фильм "Тик-так, бум!". Лучшим актером телесериала назвали Майкла Китона, сыгравшего в фильме "Ломка". Лучшим актером в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис за роль в "Тед Лассо".



Николь Кидман получила награду лучшей актрисы в фильме "Драма". Жюри отметили ее игру в фильме "Быть Рикардо". Рэйчел Зеглер победила в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за работу в "Вестсайдской истории". Эмджей Родригес назвали лучшей актрисой сериала за игру в ленте "Поза".



Премию лучших актеров второго плана присудили О Ён Су за роль в телесериале "Игра в кальмара" и Коди Смит-МакФи. Лучшими актрисами второго плана стали Ариану ДеБоуз за игру в "Вестсайдской истории" и Сара Снук за работу над кинокартиной "Наследие".



Также в этом году вручали четвертую специальную премию за взнос в телевидение. Ее получил американский сценарист и общественный деятель Норман Лир.



Победительницей специальной премии имени Сесили Б. де Милля стала американская актриса Джейн Фонда.

Общий список всех номинаций и победителей:

Лучший фильм (драма): "В руках пса";

Лучшая комедия или мюзикл: "Вестсайдская история";

Лучший сериал (драма): "Наследие", (HBO);

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, "В руках пса";

Лучший сценарий: Кеннат Брана, "Белфаст";

Лучший телефильм или минисериал: "Подземная железная дорога", (Prime Video);

Лучший комедийный сериал: "Уловка", (HBO Max);

Лучшая актриса (драма): Николь Кидман "Быть Рикардо";

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история";

Лучшая актриса драматического сериала: Эмджей Родригес, "Поза";

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, "Уловка";

Лучшая актриса в телефильме или минисериале: Кейт Уинслет, "Мэйр из Исттауна";

Лучшая актриса второго плана в киноленте: Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история";

Лучшая актриса второго плана в телефильме или минисериале: Сара Снук, "Наследие";

Лучший актер (драма): Уилл Смит, "Король Ричард";

Лучший актер в комедии или мюзикле: Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!";

Лучший актер драматического сериала: Джереми Стронг, "Наследие";

Лучший актер в комедийном сериале: Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";

Лучший актер в телефильме или минисериале: Майкл Китон, "Ломка";

Лучший актер второго плана в киноленте: Коди Смит-МакФи, "В руках пса";

Лучший актер второго плана в телефильме или минисериале: О Ён Су, "Игра в кальмара";

Лучший фильм на английском языке: "Сядь за руль моей машины" (Япония);

Лучшая музыка: "Дюна", Ганс Циммер;

Лучшая песня: No Time to Die (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать";

Лучший анимационный фильм: "Энканто".

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