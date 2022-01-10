В США обнародовали список победителей кинопремии "Золотой глобус - 2022"
9 января жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявило победителей 79-й церемонии кинопремии "Золотой глобус"
Об этом сообщают на сайте "Золотого глобуса".
Победителями премии стали фильмы "В руках пса" в номинации "Драма", "Вестсайдская история" в номинации "Комедия или мюзикл", "Уловка" в номинации "Комедийный сериал" и "Наследие" в номинации "Драматический сериал".
Как лучший режиссер премию получила новозеландка Джейн Кэмпион за картину "В руках пса". Лучшим актером в номинации "Драма" назвали Уилла Смита за главную роль в фильме "Король Ричард". Эндрю Гарфилд стал победителем в номинации "Комедия или мюзикл" за фильм "Тик-так, бум!". Лучшим актером телесериала назвали Майкла Китона, сыгравшего в фильме "Ломка". Лучшим актером в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис за роль в "Тед Лассо".
Николь Кидман получила награду лучшей актрисы в фильме "Драма". Жюри отметили ее игру в фильме "Быть Рикардо". Рэйчел Зеглер победила в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за работу в "Вестсайдской истории". Эмджей Родригес назвали лучшей актрисой сериала за игру в ленте "Поза".
Премию лучших актеров второго плана присудили О Ён Су за роль в телесериале "Игра в кальмара" и Коди Смит-МакФи. Лучшими актрисами второго плана стали Ариану ДеБоуз за игру в "Вестсайдской истории" и Сара Снук за работу над кинокартиной "Наследие".
Также в этом году вручали четвертую специальную премию за взнос в телевидение. Ее получил американский сценарист и общественный деятель Норман Лир.
Победительницей специальной премии имени Сесили Б. де Милля стала американская актриса Джейн Фонда.
Общий список всех номинаций и победителей:
- Лучший фильм (драма): "В руках пса";
- Лучшая комедия или мюзикл: "Вестсайдская история";
- Лучший сериал (драма): "Наследие", (HBO);
- Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, "В руках пса";
- Лучший сценарий: Кеннат Брана, "Белфаст";
- Лучший телефильм или минисериал: "Подземная железная дорога", (Prime Video);
- Лучший комедийный сериал: "Уловка", (HBO Max);
- Лучшая актриса (драма): Николь Кидман "Быть Рикардо";
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история";
- Лучшая актриса драматического сериала: Эмджей Родригес, "Поза";
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, "Уловка";
- Лучшая актриса в телефильме или минисериале: Кейт Уинслет, "Мэйр из Исттауна";
- Лучшая актриса второго плана в киноленте: Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история";
- Лучшая актриса второго плана в телефильме или минисериале: Сара Снук, "Наследие";
- Лучший актер (драма): Уилл Смит, "Король Ричард";
- Лучший актер в комедии или мюзикле: Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!";
- Лучший актер драматического сериала: Джереми Стронг, "Наследие";
- Лучший актер в комедийном сериале: Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";
- Лучший актер в телефильме или минисериале: Майкл Китон, "Ломка";
- Лучший актер второго плана в киноленте: Коди Смит-МакФи, "В руках пса";
- Лучший актер второго плана в телефильме или минисериале: О Ён Су, "Игра в кальмара";
- Лучший фильм на английском языке: "Сядь за руль моей машины" (Япония);
- Лучшая музыка: "Дюна", Ганс Циммер;
- Лучшая песня: No Time to Die (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать";
- Лучший анимационный фильм: "Энканто".
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