В США обеспокоены "слаженностью" Китая и России во время войны в Украине
В Белом доме считают, что встреча президентов России и Китая демонстрирует слаженность позиций двух стран на фоне войны в Украине
Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, сообщает Укринформ .
По словам Жан-Пьер, в Вашингтоне обеспокоены из-за "слаженности" Путина и Си Цзиньпина.
"Мы четко выразили свою обеспокоенность в связи с глубиной связей и слаженности Китая с Россией, в то время как РФ проводит свою агрессивную войну в Украине, жестокую войну, непровоцированную войну, которую развязал кремль", - сказала представитель администрации президента США.
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