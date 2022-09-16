В США обеспокоены "слаженностью" Китая и России во время войны в Украине

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, сообщает Укринформ .

По словам Жан-Пьер, в Вашингтоне обеспокоены из-за "слаженности" Путина и Си Цзиньпина.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность в связи с глубиной связей и слаженности Китая с Россией, в то время как РФ проводит свою агрессивную войну в Украине, жестокую войну, непровоцированную войну, которую развязал кремль", - сказала представитель администрации президента США.