В США обеспокоены отставками в наблюдательном совете Нафтогаза
В Государственном департаменте США обеспокоены отставкой независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза
Об этом 9 сентября заявил на брифинге спикер Госдепартамента Прайс, сообщает Liga .
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку независимых членов наблюдательного совета 8 сентября", - заявил Прайс.
По словам Прайса, в Госдепартаменте понимают, что международные доноры и партнеры ищут решение, отвечающее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое обеспечит доброкачественное управления Нафтогазом. Он призвал к тому, чтобы эти усилия продвигались быстрее.
- 8 сентября в Кабинете министров подтвердили отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное