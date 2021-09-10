В США обеспокоены отставками в наблюдательном совете Нафтогаза

Об этом 9 сентября заявил на брифинге спикер Госдепартамента Прайс, сообщает Liga .

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку независимых членов наблюдательного совета 8 сентября", - заявил Прайс.

По словам Прайса, в Госдепартаменте понимают, что международные доноры и партнеры ищут решение, отвечающее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое обеспечит доброкачественное управления Нафтогазом. Он призвал к тому, чтобы эти усилия продвигались быстрее.

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