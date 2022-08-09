Об этом рассказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью интернет-изданию Радио Свобода .

Как говорится в сообщении, около 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, однако есть и выражающие противоположную позицию.

"Я обеспокоен другими американскими трендами. Около 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, резко выступают против российской агрессии против Украины, выступают за оказание помощи Украине, чтобы она могла противостоять этой агрессии. Но другие 20% не поддерживают эти действия из разных причин", - сказал Волкер в интервью.

По словам экспредставителя США по Украине, часть Конгресса и Сената, которая не поддерживает помощь Украине, считает первоочередным решать вопросы с Китаем и заняться собственными проблемами, которые нужно финансировать.

"Кто-то ставит за приоритет Китай, кто-то считает это пустой тратой бюджетных денег, потому что непонятно, как долго это придется делать, кто-то думает, достаточно внутренних приоритетов, которые тоже надо профинансировать. А некоторые считают, что это безнадежно, что это не будет работать . Эти голоса стали заметны значительно позже, и мы видим все больше людей, приводящих эти аргументы", - сказал он.

Также Волкер отметил, что для 80% Конгресса и Сената важно быть сильными и четкими в продолжении поддержки Украины.

"Россия должна покинуть Украину и вернуться в пределы своих границ. Если Россия продолжит свой империалистический курс – это опасность для всех нас: для Европы, для США. Это такая же идеология, которая повлекла за собой Вторую мировую войну. И мы не хотим повторения этого. Россия должна согласиться вернуться на свою территорию. Если это произойдет, может наступить мир. Но я не думаю, что мы близки к этому прямо сейчас", - сказал Волкер изданию Радио Свобода.

Как пишет Радио Свобода, США уже предоставили огромное количество вооружения Украине, темпы поставок будут сохраняться или даже расти. В частности, речь идет о системах HIMARS, о постоянном потоке боеприпасов и артиллерийских снарядов.

Мы постоянно пытаемся расширить наши возможности, чтобы поставлять больше. есть большая решительность сделать все, чтобы убедиться, что следующий раунд финансирования позволит продлить поставки в том же темпе", - сказал Волкер.

Курт Уолкер призвал принять Украину в НАТО сразу после окончания войны с Россией.

Министерство обороны США приняло дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $1 млрд для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Главы оборонных ведомств США и Канады в телефонном разговоре подняли вопросы совместного реагирования на российскую агрессию в рамках НАТО, а также усилия в поддержку Украины.

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