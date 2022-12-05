Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что энергии в округе нет уже второй день, из-за чего были отменены воскресные службы, а школы не будут работать как минимум до понедельника. Представитель энергетической компании предупредил, что перебои могут продолжаться до четверга, 8 декабря. В общей сложности, 64% потребителей в округе Мур остались без электричества, преимущественно в сельской местности.

Известно, что свет погас в субботу, в 19:00.

Шериф округа Ронни Филдс отметил, что мотивы преступления неясны, однако атака "однозначно была целенаправленной". В настоящее время дело расследует ФБР, на месте преступления были обнаружены сломанные ворота и следы от огнестрельного оружия.

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