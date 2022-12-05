В США неизвестные обстреляли две электрические подстанции, 40 тыс. домов остались без света
В США, в штате Северная Каролина, в субботу вечером неизвестные обстреляли две электрические подстанции, в результате чего 40 тысяч домов, а это почти 64% потребителей, остались без электроэнергии
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что энергии в округе нет уже второй день, из-за чего были отменены воскресные службы, а школы не будут работать как минимум до понедельника. Представитель энергетической компании предупредил, что перебои могут продолжаться до четверга, 8 декабря. В общей сложности, 64% потребителей в округе Мур остались без электричества, преимущественно в сельской местности.
Известно, что свет погас в субботу, в 19:00.
Шериф округа Ронни Филдс отметил, что мотивы преступления неясны, однако атака "однозначно была целенаправленной". В настоящее время дело расследует ФБР, на месте преступления были обнаружены сломанные ворота и следы от огнестрельного оружия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное