В США не видят смысла говорить с Зеленским перед разговором с Путиным, - Голобуцкий

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



По его мнению, Украина теряет свою субъектность.



"Мы помним, как Офис президента на днях пытался уладить ситуацию. Пошла информация, что Байден не будет говорить с Зеленским до встречи, потом была, что будет, потом оказалось, что это не Байден, а Блинкен. В любом случае понятно стало, что у Байдена есть свои планы. Мне кажется, что разговаривать перед разговором с Путиным с человеком, который может объявить в любой момент госпереворот, они не видят большого смысла. Если верить тем заявителям, что говорят о "кроте" в ОП, - это опасно, в принципе", - считает политолог.



Напомним, президент США Джо Байден после разговора с президентом России Владимиром Путиным поговорит с лидерами европейских государств.

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