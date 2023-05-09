В США не видят признаков активизации ядерных сил России, - CNN
Разведка США, несмотря на агрессивную риторику Кремля, не видит признаков активизации ядерных сил России
Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Высокопоставленные чиновники Пентагона и представители правительства США заявили, что разведывательные службы не выявили никаких признаков увеличения или перемещения ядерного арсенала России, несмотря на то, что Кремль пытается использовать ядерную риторику.
Представитель Совета национальной безопасности США заявил CNN: "Нет никаких доказательств изменения позиции стратегических сил Российской Федерации. На данный момент мы не видим ничего, что повлекло бы за собой изменения позиций американских стратегических сил"
- 22 февраля в CNN сообщили , что во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" , но запуск оказался неудачным.
- 1 мая министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российское ядерное оружие непригодно для использования . Последнее испытание РФ проводила в 1998 году
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