В США не видят признаков активизации ядерных сил России, - CNN

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.



Высокопоставленные чиновники Пентагона и представители правительства США заявили, что разведывательные службы не выявили никаких признаков увеличения или перемещения ядерного арсенала России, несмотря на то, что Кремль пытается использовать ядерную риторику.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил CNN: "Нет никаких доказательств изменения позиции стратегических сил Российской Федерации. На данный момент мы не видим ничего, что повлекло бы за собой изменения позиций американских стратегических сил"