Об этом сообщил координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби заявил, что правительству США "не имеет никаких доказательств каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны", добавив, что сам факт того, что Путин стремился к такому соглашению, свидетельствует, что "санкции имеют эффект".

24 июля СМИ сообщали, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которую россияне планируют применять в войне с Украиной.

Ранее сообщалось, что украинские власти беспокоит изменение риторики Ирана по поводу оправдания войны в Украине.

The New York Times сообщало, что Путин уехал в Иран за боевыми дронами и дальнобойными ракетами.

Путин Ирану ничего не привез, он приехал просить беспилотников.

Соединенные Штаты и Европа ужесточат санкции против Ирана, если он решит предоставить России боевые дроны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb