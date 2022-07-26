В США не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников для России, - Кирби
Администрация США пока не владеет информацией о том, что Иран поставил России свои беспилотники, о которых просил Путин
Об этом сообщил координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
Кирби заявил, что правительству США "не имеет никаких доказательств каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны", добавив, что сам факт того, что Путин стремился к такому соглашению, свидетельствует, что "санкции имеют эффект".
- 24 июля СМИ сообщали, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которую россияне планируют применять в войне с Украиной.
- Ранее сообщалось, что украинские власти беспокоит изменение риторики Ирана по поводу оправдания войны в Украине.
- The New York Times сообщало, что Путин уехал в Иран за боевыми дронами и дальнобойными ракетами.
- Путин Ирану ничего не привез, он приехал просить беспилотников.
- Соединенные Штаты и Европа ужесточат санкции против Ирана, если он решит предоставить России боевые дроны.
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