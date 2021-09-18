В США не позволили массовые прививки третьей дозой Pfizer

Об этом сообщает Укринформ.

Управление по продовольствию и медицинским средствам (FDA) поддержало бустерную вакцинацию препаратом компании Pfizer только лицам старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе высокого риска.

Этому решению предшествовали активные дискуссии независимых экспертов. Подавляющее их большинство высказалось против того, чтобы рекомендовать американцам в возрасте до 65 лет делать бустерные прививки вакциной Pfizer. В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной.

Кроме людей старше 65 лет в группу высокого риска советуют включить медицинских работников, учителей и других людей, которые рискуют заразиться во время работы.