В США не позволили массовые прививки третьей дозой Pfizer
В США разрешили применять бустерную дозу вакцины от коронавируса Pfizer только людям старше 65 лет и лицам, находящимся в группах риска
Об этом сообщает Укринформ.
Управление по продовольствию и медицинским средствам (FDA) поддержало бустерную вакцинацию препаратом компании Pfizer только лицам старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе высокого риска.
Этому решению предшествовали активные дискуссии независимых экспертов. Подавляющее их большинство высказалось против того, чтобы рекомендовать американцам в возрасте до 65 лет делать бустерные прививки вакциной Pfizer. В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной.
Кроме людей старше 65 лет в группу высокого риска советуют включить медицинских работников, учителей и других людей, которые рискуют заразиться во время работы.
- 5 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты могут начать введение третьей дозы вакцины от коронавируса уже 20 сентября.
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