Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне и Белом доме заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. Эксперты все еще анализируют обломки, собранные с воздушного шара после того, как его сбили 4 февраля.

"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно в Китай", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, добавив, "это то, что мы сейчас анализируем".

Ранее NBC News сообщало, что Китай с помощью своего воздушного шара смог собрать информацию из нескольких секретных военных объектов США.