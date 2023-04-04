В США не могут подтвердить, что китайский воздушный шар мог собрать данные из военных объектов
Белый дом и Пентагон не могут подтвердить, что Китаю удалось собрать данные в режиме реального времени с воздушного шара, когда она пролетала над американскими военными объектами
Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне и Белом доме заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. Эксперты все еще анализируют обломки, собранные с воздушного шара после того, как его сбили 4 февраля.
"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно в Китай", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, добавив, "это то, что мы сейчас анализируем".
Ранее NBC News сообщало, что Китай с помощью своего воздушного шара смог собрать информацию из нескольких секретных военных объектов США.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения. В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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