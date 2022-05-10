В США не исключили попытки РФ аннексировать Донбасс

Об этом пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил во время брифинга.

По его словам, власти РФ пытаются легитимизировать оккупацию.

"Мы знаем российский сценарий, который был использован в Крыму и на Востоке Украины. Российские власти в попытке придать своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на Востоке Украины", – заметил Прайс.

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