В США не исключили попытки РФ аннексировать Донбасс
В Соединенных Штатах озабочены, что Российская Федерация может провести фиктивный референдум и аннексировать Донецкую и Луганскую области
Об этом пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил во время брифинга.
По его словам, власти РФ пытаются легитимизировать оккупацию.
"Мы знаем российский сценарий, который был использован в Крыму и на Востоке Украины. Российские власти в попытке придать своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на Востоке Украины", – заметил Прайс.
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