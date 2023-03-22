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В США не исключают, что Россия может готовить еще одно наступление на Украину в ближайшие недели

22 мартa, 2023 среда
07:32
война с Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби считает, что российские войска могут попытаться начать новое наступление на Украину по нескольким направлениям

Об этом сообщает CNN.

В ближайшие недели будут "критическими" в войне России против Украины, говорит представитель Белого дома. В Америке предполагают, что российский диктатор Владимир Путин "попробует начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям".

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", – сказал Кирби.

По словам чиновника, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого обновленного российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору". 

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевоенные маневры. Вот почему они наращивают подготовку из таких вещей, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы лучше перед будущими критическими неделями и месяцами", – заметил Кирби.

Он также добавил, что американцы полагаются на лидерство Украины в своем приоритете обороны Бахмута и будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он ни решил бороться": "Это означает разведку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся".

  • Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
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