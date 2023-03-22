Об этом сообщает CNN.

В ближайшие недели будут "критическими" в войне России против Украины, говорит представитель Белого дома. В Америке предполагают, что российский диктатор Владимир Путин "попробует начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям".

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", – сказал Кирби.

По словам чиновника, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого обновленного российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевоенные маневры. Вот почему они наращивают подготовку из таких вещей, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы лучше перед будущими критическими неделями и месяцами", – заметил Кирби.

Он также добавил, что американцы полагаются на лидерство Украины в своем приоритете обороны Бахмута и будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он ни решил бороться": "Это означает разведку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся".