В США назвали возможную причину массового сбоя в работе авиации
Сбой в работе системы оповещения воздушных миссий в Соединенных Штатах, в результате чего были отменены авиарейсы гражданской авиации 11 января, мог спровоцировать поврежденный файл базы данных
Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США в twitter.
Продолжается тщательная проверка, чтобы определить основную причину сбоя системы сообщений о воздушных миссиях.
"Наша предварительная работа обнаружила сбой в поврежденном файле базы данных. В настоящее время нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в заявлении.
В Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что продолжают работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимают все необходимые шаги для предотвращения повторения подобных сбоев.
"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного отключения системы оповещения о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Наземная остановка снята", - добавляет авиарегулятор.
- В среду, 11 января, все рейсы США были прекращены или отложены, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) пыталось устранить сбой системы.
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