Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США в twitter.

Продолжается тщательная проверка, чтобы определить основную причину сбоя системы сообщений о воздушных миссиях.

"Наша предварительная работа обнаружила сбой в поврежденном файле базы данных. В настоящее время нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в заявлении.

В Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что продолжают работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимают все необходимые шаги для предотвращения повторения подобных сбоев.

"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного отключения системы оповещения о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Наземная остановка снята", - добавляет авиарегулятор.

В среду, 11 января, все рейсы США были прекращены или отложены, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) пыталось устранить сбой системы.

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